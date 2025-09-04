Странный вирус атаковал российских туристов на пляжах в Турции

Российские туристы пожаловались на странный вирус, который подхватывают на пляжах в Турции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

© РИА Новости

По данным канала, в августе десятки россиян, отдыхающих в Турции, пострадали от инфекции, вызванной бактерией Vibrio. Она размножается в теплой и соленой воде и через сырых или недоваренных моллюсков попадает в ЖКТ. В особой зоне риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом — бактерии могут попасть в кровь, что грозит сепсисом.

Одна из пострадавших рассказала, что попала в больницу вместе с мужем спустя несколько часов после купания в море. У обоих наблюдалась рвота, слабость и температура выше 38 градусов. Туристы говорят, что в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи «бесконечные очереди». Отравления также зафиксированы в Белеке. В частности, в отеле Selectum Noa Belek семья была вынуждена обратиться за экстренной помощью из-за непрекращающейся рвоты. Еще несколько российских семей привезли кишечную инфекцию домой, пишет SHOT.