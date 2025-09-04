В России появилась новая профессия

Новая профессия – продюсер города – появилась в сфере градостроительства, сочетая в себе менеджмент, коммуникацию и творческое предпринимательство. Об этом рассказала News.ru генеральный директор градостроительного бюро Юлия Зубарик.

«Если чиновники управляют процессами, а урбанисты проектируют пространство, то продюсер соединяет людей, идеи и ресурсы, выступая катализатором позитивных изменений», — пояснила Зубарик.

Генеральный директор градостроительного бюро обратила внимание на то, что городские продюсеры уже работают в ряде городов, в том числе в Улан-Удэ, Владивостоке, Чите, Хабаровске и Сургуте. А в Сысерте благодаря городскому продюсированию на месте старого чугуноплавильного завода был создан кластер, где регулярно проводятся фестивали и мероприятия, привлекающие зрителей и участников из других регионов.

Ранее стало известно, что российские компании разместили на hh.ru почти 6 млн новых вакансий за семь месяцев 2025 года. Исследование показало, что наиболее востребованными оказались продавцы-консультанты и кассиры. На втором месте –менеджеры по продажам, а замкнули тройку самых популярных вакансий программисты.