Глава Роспотребнадзора заявила о начале сезона гриппа

В России начинается эпидемиологический сезон по гриппу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вируса гриппа пока мало, но он уже есть, уже пришел", - сказала она журналистам на Восточном экономическом форуме.

Попова подчеркнула, что увеличивается также заболеваемость острыми респираторными инфекциями негриппозной этиологии. Рост за неделю составил 10-12%.

Ранее стало известно, что ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали первый в России тест, который позволяет выявлять сразу 25 различных вирусов, включая грипп и COVID-19. Он позволяет врачам быстро ставить диагноз и начинать лечение.