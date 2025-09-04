В Госдуму внесли законопроект о Дне Отечественной истории

В России хотят установить новую памятную дату — День Отечественной истории. Соответствующий законопроект появился в официальной электронной базе Государственной Думы 4 сентября.

Авторы инициативы — депутаты Ярослав Нилов, Владислав Даванков, Нина Останина, Яна Лантратова, Дмитрий Гусев, Александр Демин, Дмитрий Свищев, Владимир Сипягин и сенатор Елена Афанасьева — предлагают внести изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

«В качестве конкретной даты для установления Всероссийского дня Отечественной истории предлагается день рождения выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского (28 января /16 января по старому стилю)», — говорится в пояснительной записке.

Инициативу уже поддержали Российская академия наук и Министерство науки и высшего образования.

По мнению авторов законопроекта, установление такой памятной даты задаст новый импульс осмыслению исторического опыта государства, его достижений и трагедий, а также будет способствовать укреплению национального самосознания.

Они полагают, что в рамках Дня Отечественной истории можно будет проводить научные конференции и круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок.