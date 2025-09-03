Ручей в Рязани посинел по неизвестной причине

В Рязани вода в ручье Быстрец в микрорайоне Кальное окрасилась в синий цвет. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

Согласно посту, областное министерство природопользования в конце августа организовало забор проб воды у дома № 57 по Касимовскому шоссе. В 18:00 26 августа ручей был синего цвета: там обнаружили превышение нитритов азота и нефтепродуктов. Однако спустя час вода в месте забора проб уже не имела цвета и запаха. Причину окрашивания не установили, материалы обследования передали в полицию.

В середине августа в Каспийском море появилось пятно площадью 82 кв. км. Его заметили на радиолокационном снимке Sentinel-1A в 05:43. Пятно протянулось вдоль судоходной линии Порт Курык — Баку, занимает сектора Азербайджана и Казахстана и может состоять из масла или отходов рыбной ловли . Участники проекта «Прозрачный мир», поддерживающего природоохранные организации, беспокоятся, что в случае новых выбросов море «просто не выдержит».