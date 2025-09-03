Россиянам назвали опасную температуру в доме

Необходимо поддерживать комфортную температуру в доме, чтобы не навредить организму. Соответствующие показатели россиянам назвала врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT.

© Lenta.ru

По словам доктора, наиболее комфортной температурой для дома является плюс 24 градуса.

«Ни в коем случае не должно быть плюс 16 градусов или плюс 26 градусов — это все некомфортная температура. При ней соотношение кислорода и углекислого газа нарушается — и мы плохо дышим», — отметила она.

Помимо этого, уточнила она, важно проветривать помещения в доме, особенно перед сном, вне зависимости от того, здоровы жильцы или больны. В случае болезни человеку понадобится целиком закрыться одеждой, чтобы избежать переохлаждения, или временно выйти из комнаты.

«Проветривание очень важно перед сном. Минимум на полчаса, чтобы у нас был свежий воздух. А когда мы спим, то окна закрываем, чтобы ничего не дуло», — заключила Лапа.

Ранее врач рассказал, какими способами можно снизить температуру в комнате без кондиционера.