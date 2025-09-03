Губернатор Самары попросил членов кабмина «не перехихикиваться» на заседании

Во время заседания членов правительства Самарской области губернатор региона Вячеслав Федорищев попросил министров в будущем сдавать телефоны и «не перехихикиваться» в чате.

© Вечерняя Москва

— Впредь прошу, когда на заседание приходите, телефоны сдавать. Когда мы обсуждаем важные вопросы, не перехихикиваться на свои темы в чате, — высказался глава области.

Он сделал замечание коллегам во время заседания правительства, которое транслировалось онлайн на сайте кабмина.

27 августа во время заседания Московской областной думы, посвященного вопросам демографии уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала представителя молодежного парламента обратить внимание на отсутствие собственных детей и отправила его «идти и заниматься» этим вопросом, а не сидеть на совещании.

18 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал подчиненного, который обманул местного жителя и не выплатил ему компенсацию за поврежденный автомобиль после атаки украинских войск а регион. Сотрудник белгородской администрации отказал выплачить средства, сославшись на якобы принятое губернатором решение.