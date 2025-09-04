Филолог объяснил, почему «кринж» не угрожает русскому языку

Новые слова, которые использует в общении молодежь, вряд ли надолго станут частью языка, заявил НСН Валерий Мокиенко. Языковая система допускает появление новых слов и также может самостоятельно очищаться от ненужной лексики, потому к распространению сленга и жаргонизмов стоит относиться спокойно, объяснил в разговоре с НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко. Слова «окак», «лабубу», «сигма», «пикми» и «договорнячок» вошли в топ-40 самых популярных слов 2025 года, сообщает пресс-служба проект «Слово года». Претенденты на звание разделены на несколько групп. Также авторы продолжают сбор предложений для номинации «Всенародное слово».

Мокиенко заметил, что появление новых сленговых слов – естественный процесс для языка.

«Считаю, то, что происходит в языковой системе, подчиняется внутренним законам. Если появилось слово «кринж», значит, языковая система это допускает. Я смотрю на это спокойно. Молодежь употребляет такие слова, хотим понять молодежь – вникнем, изучим, словарь составим. Потом они постареют и будут употреблять лишь то, что принято у классиков. Все заботы о чистке языка никогда не приводили к результату. Надо наблюдать, фиксировать, давать рекомендации, язык сам освобождается от мусора», - заявил он.

Как добавил собеседник НСН, слова, которые молодежь использует в личном общении, нечасто закрепляются в языке надолго.

«Мы каждый год удивляемся, восхищаемся или возмущаемся каким-то топовым словам. Но само слово топ – уже заимствование. В этом противоречие всех, кто выступает от имени русского языка. Каждый сам должен выбирать, каким русским языком пользоваться, и давать личный пример. Когда общаешься с молодежью, нужно говорить, как мы считаем нужным. Поверьте, с их стороны тоже не будет жаргона и мата. За всю свою преподавательскую жизнь в общении со студентами я такого не слышал. Они употребляют жаргонизмы в своей среде или там, где это востребовано. Я давно живу на свете, у нас в школе говорили «железно», и где теперь это слово? Так будет и с новыми примерами», - уточнил Мокиенко.

Ранее президент России Владимир Путин посетил экспозицию национального центра «Россия» во Владивостоке, где ему объяснили значения популярных у молодежи слов, таких как «чилловая катка», «траблы» и «кринж», напоминает «Радиоточка НСН».