Мизулина ответила на пост Крида и назвала его концерт стриптизом

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на пост певца Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин). Очередные обвинения в адрес артиста общественница выложила в своем Telegram-канале.

По мнению Екатерины, скандальный концерт певца на московском стадионе «Лужники», можно сравнить со стриптизом, который показали несовершеннолетним.

«Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети, готовы написать заявления в СК. Если нравится стриптиз, можно сходить в клуб, это личное дело. Зачем тащить это на сцену с аудиторией в 86 тысяч человек, большинство из которых маленькие дети», — написала она.

Также Мизулина напомнила, что подобное выступление проходит в разгар специальной военной операции (СВО).

«Надо называть вещи своими именами: этот концерт — очередная провокация и вызов всему обществу в очень сложное время», — добавила она.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид прокомментировал обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к Следственному комитету (СК) и Генпрокуратуре России с просьбой проверить концерт исполнителя из-за поцелуя и пошлого танца.