Женщина выиграла в лотерею 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

Жительница американского штата Индиана выиграла в лотерею 9,9 миллиона долларов, что составляет около 795 миллионов рублей. Как пишет People, она решила разделить выигрыш со своими бывшими коллегами.

© Вечерняя Москва

По словам женщины, покупать лотерейные билеты она начала еще во время работы на заводе. Тогда у нее появился небольшой круг единомышленников — четверо сотрудников, с которыми они играли вместе. Даже после ее увольнения компания сохранила традицию.

16 августа женщина приобрела очередной билет, который оказался выигрышным. После 11 лет безуспешных попыток группе удалось сорвать многомиллионный джекпот.

Сообщается, что коллеги уже наметили планы на призовые деньги: кто-то собирается купить автомобиль, кто-то — дом, а часть планирует вложить средства на накопительные счета, передает издание.

До этого работник завода по имени Роман из Челябинской области выиграл 100 миллионов рублей в тираже № 143 лотереи «Мечталлион». За день до выигрыша супруге победителя приснился сон про рыжего паука.

Строитель из Новосибирской области выиграл в лотерею 1 млн рублей

Жительница штата Техас одержала победу в лотерее Lotto Texas, после чего ей шесть месяцев пришлось судиться за выигрыш в 83,5 миллиона долларов.