Знаток «Что? Где? Когда?» Максим Поташев заработал на бизнесе 9,8 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

© Passion.ru

Участник телеигры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев не скрывает, что занимается бизнесом — он является владельцем ООО «АРПИ КОНСАЛТИНГ». Компания занимается консалтингом в области маркетинга, управлением продажами и клиентским сервисом.

Согласно открытым данным, за 2024 год организация заработала 9,8 миллиона рублей. Чистый доход составил 4,4 миллиона рублей. Годом ранее дела у компании Поташева шли гораздо лучше: 14 миллионов рублей прибыли и 9,6 миллиона рублей «чистыми».

Отметим, что Максим Поташев был также соучредителем трех компаний, две из которых были ликвидированы в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что киностудия режиссера Алексея Учителя заработала 640 млн рублей.