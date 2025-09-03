Туристка из РФ заговорила на древнерусском после падения у бассейна в Таиланде

Российской туристке отшибло память после падения около бассейна на отдыхе в Таиланде — после того, как она пришла в себя, женщина заговорила на древнерусском.

© Вечерняя Москва

Сообщается, что 45-летняя жительница Томска улетела в Таиланд на восстановление после смерти отца. На второй день отдыха она поскользнулась на ступеньках бассейна, ударилась головой и упала в воду.

На место происшествия приехали медики, которые диагностировали черепно-мозговую травму, перелом уха и потерю памяти. В больнице ей порекомендовали проводить трепанацию черепа.

Сейчас туристка не помнит свое имя и не узнает близкую подругу. Более того, она общается с окружающими исключительно на древнерусском. Причина смены языка не известна, но, возможно это из-за того, что женщина по образованию филолог и изучала педагогику, передает Telegram-канал Mash.

Ранее 25-летняя девушка из Великобритании, пользующаяся псевдонимом Мерседес Валентайн, попала в серьезную аварию из-за голубя. В день катастрофы она ехала на мотоцикле, когда птица, сидящая на фонарном столбе, резко спикировала вниз и ударилась о ее голову. От неожиданности она повернула руль, что привело к столкновению с припаркованным автомобилем и потере памяти.