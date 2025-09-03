Театр начинается с «Афиши». Компания рассказала о главных премьерах Москвы и Петербурга

В новом сезоне – гид по лучшим премьерам, выгода и эксклюзивные форматы на Afisha.ru.

С начала сентября 2025 года стартовал новый театральный сезон, и компания «Афиша» подробно рассказывает о самых заметных премьерах Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году к освещению сезона подключаются специальные форматы: эксклюзивная серия видео «Редакция Афиши ходит в театр», которая будет выходить в соцсетях, а также подборки и интервью с нестандартными театрами и создателями экспериментальных постановок. Кроме того, билеты на главные премьеры можно приобрести за бонусы Спасибо, что делает театр ещё доступнее для зрителей.

Москва

В этом сезоне столичные площадки особенно внимательны к диалогу со зрителем: интерактивные постановки стирают грань между сценой и залом, а некоторые проекты выходят за стены театра и превращают город в декорацию.

Среди премьер:

«Скучная история» в Театре им. Маяковского — драма о профессоре, ищущем примирение с близкими на пороге смерти.

«Пурга» – аллегорический спектакль о человеке, застрявшем в пурге и собственном одиночестве, на сцене Театра на Таганке.

«Рыба» – дерзкий дебют Кристины Решетняк о домашнем насилии, где документальность переплетается с мифами, в Театр.doc.

«Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» – Юрий Грымов продолжает культовый роман в театре «Модерн», задавая вопросы о цене гениальности в современном мире.

Больше спектаклей – в подборке на сайте.

Санкт-Петербург

Здесь театр становится частью городского кода – как мосты и дворы-колодцы. Осень приносит череду премьер, где классика встречается с digital-эпохой, а камерные залы становятся лабораториями новых форматов.

«Заповедник» по Довлатову в театре «Легенда» – с тонким юмором и печалью, с героями Пушкиным и Анной Керн.

«Гостиница Астория» переносит в первые месяцы блокады, где реальные истории воплощают непрофессиональные актёры – бизнесмены, чиновники, общественные деятели.

Новая версия «Пиковой дамы» от Владимира Кехмана в Михайловском театре сочетает музыку Чайковского с эстетикой Вивьен Вествуд, превращая классику в современный визуальный манифест.

Больше спектаклей – в подборке на сайте.

«Афиша» продолжит рассказывать о главных премьерах сезона, предлагать необычные точки зрения и знакомить зрителей с постановками, которые формируют культурный контекст страны.