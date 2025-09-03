Фейки в 2025 году: где чаще встречают, как распознают и чему верят россияне. Исследование Rambler&Co

92% россиян сталкивались с фейками, а чаще всего разоблачения публикуют федеральные интернет-СМИ.

С каждым годом увеличивается количество информации в медиа, а значит и фейков. С другой стороны – повышается и уровень медиаграмотности населения. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как часто они встречают выдуманные новости и удаётся ли их вовремя распознать, а также сравнил с данными аналогичного опроса 2023 года.

Большинство опрошенных россиян (92%) признались, что сталкивались с фейками в разных источниках, и только 8% заявили, что не замечали их. В 2023 году показатели были практически теми же – 93% против 7%.

Наибольшая концентрация ложной информации, по мнению респондентов, – в соцсетях (37%) и мессенджерах (24%). Каждый пятый (20%) встречал фейки в федеральных онлайн-СМИ, а 13% – на телевидении. На долю нишевых интернет-ресурсов пришлось всего 6%. Для сравнения: два года назад соцсети называли чаще (44%), тогда как мессенджеры упоминали реже (20%).

Тематика «поддельных» новостей остаётся стабильной: политика лидирует – 50% (против 55% в 2023). Ещё 12% фейков связаны с экономикой и столько же – с известными персонами. 17% отметили сообщения о жизни города или района, тогда как шоу-бизнес и здоровье оказались менее популярными поводами для манипуляций – по 5% и 4% соответственно.

При этом 81% отметили, что не поддались фейкам и сразу их распознали. Лишь 6% признались, что поверили ложным публикациям, а ещё 13% столкнулись с недостоверной информацией, но позже увидели опровержение.

Разоблачения россияне всё чаще замечают в крупных источниках. В 2025 году 41% назвали федеральные интернет-СМИ, тогда как в 2023 этот показатель был 32%. Заметно сократилось число тех, кто видел опровержения в соцсетях – 10% (против 27% два года назад). В 2025 году по 17% указали мессенджеры и телевидение, 12% – локальные медиа.

Федеральные интернет-издания сегодня лидируют с большим отрывом и как основной источник информации – 41% (против 26% в 2023 году). За ними следуют мессенджеры – 20% и телевидение – 17%. Соцсети выбрали 10%, а локальные онлайн-СМИ – 12%.

Интересно, что 39% считают себя защищёнными от фейков благодаря привычке читать только проверенные источники. Ещё четверть (25%) утверждают, что независимо ни от чего легко распознают недостоверные материалы, а 21% полагают, что фейки могут проходить мимо них незамеченными. Ещё 15% просто не читают эмоциональные публикации, где чаще всего встречается ложь.

Главные признаки фейка, по мнению опрошенных: отсутствие ссылок на источники (52%) и односторонняя подача (31%). Ещё 13% ориентируются на чрезмерно эмоциональный тон, а 4% – на странный слог текста.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 28 августа 2025 года, охват составил 156 045 интернет-пользователей.