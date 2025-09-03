В России может появиться еще один официальный праздник

Шуфутинов день целесообразно сделать официальным праздником в России. С таким заявлением выступил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, передает NEWS.ru.

«Третье сентября»— лирическая песня, впервые исполненная Шуфутинским в 1993 году и вошедшая в 1994 году в его сольный альбом «Гуляй, душа». По словам Запашного, данная песня «однозначно хитовая».

Он подчеркнул, что это стало трендом, вызывающим улыбку и уважение. Каждый год россияне с радостью вспоминают творчество Михаила Шуфутинского, сообщил Запашный, отметив, что лично знаком с артистом.

«Пару раз, когда мы ставили представление в эту дату, я заканчивал наше шоу под данную песню. Люди включали фонарики, хлопали. Аплодировали не только зрители, но и артисты», — подчеркнул Запашный.

По словам главы Большого Московского цирка, «было бы здорово, если бы этот день официально признали праздничным». Он отметил, что «проголосовал бы за».

