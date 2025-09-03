В Роскачестве назвали удачный период для смены работы

Осень традиционно считается одним из активных периодов на российском рынке труда, потому что в это время начинается новый деловой сезон. Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала RT, что этот период хорошо подходит для смены места работы.

«Для работодателей осень — это период возобновления старых и запуска новых проектов после летнего затишья, корректировки планов по выполнению ключевых показателей эффективности. Именно это часто приводит к появлению новых вакансий, особенно по сравнению с летом, когда кадровая активность снижается», — объяснила она.

При этом одновременно с появлением значительного количества вакансий осень сопровождается ростом конкуренции среди соискателей, добавила Ганькина.

«Важно помнить, что при таком большом выборе вакансий, когда разбегаются глаза, следует оценивать не только финансовую привлекательность вакансии, но и стабильность компании, условия труда и перспективы развития. Почитайте отзывы и информацию о компании, сравните предлагаемую зарплату с доходом на аналогичных должностях у других работодателей, внимательно изучите предлагаемые условия труда», — добавила эксперт.

Осень станет удачным временем для смены работы только при обдуманном подходе, считает Ганькина. Рынок активизируется, появляются новые возможности, а кандидаты могут найти более интересную и перспективную работу, заключила она.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект компенсирует до 80% кадрового дефицита в России к 2030 году​, а также принесёт экономике страны дополнительно 2,5% ВВП.