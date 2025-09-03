Во Владивостоке проходит шествие в честь 80-летия Победы над Японией

Во Владивостоке началось шествие в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Мероприятие проводится на набережной Дальневосточного федерального университета.

Оно организовано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). В шествии принимают участие военнослужащие, ветераны боевых действий, делегаты из дальневосточных регионов и все желающие. 3 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где начинается военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. За торжественными мероприятиями в китайской столице будут наблюдать 26 лидеров иностранных государств. Ожидается, что в параде примут участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Как пишет агентство "Синьхуа", китайские военные во время выступления на параде покажут несколько видов истребителей, в том числе модернизированные модели.