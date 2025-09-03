Москвичам сообщили о новом порядке записи на прием к врачам

Онлайн-запись на прием к врачу дополнительно защитят этой осенью. Об этом рассказала журналистам Наталья Шиндряева.

© Lenta.ru

Теперь для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС нужно будет единоразово получить от него согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс-сообщению. Такая мера позволит еще больше защитить пациентов, а также не допустит возможность записи без ведома пациента.

По словам медика, нововведение касается только взрослых родственников, тогда как записать ребенка можно будет без дополнительного подтверждения в случае, если информация о полисе ребенка уже есть в сервисах и к его электронной медкарте получен доступ.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников, появившейся не так давно. В МВД отметили, что аферисты похищают деньги под видом приложения по ускорению записи к врачам. Киберпреступники убеждают жертву установить приложение якобы для просмотра свободных талонов. Когда ничего не подозревающий человек скачивает файл, он фактически отдает доступ к телефону в руки злоумышленников.