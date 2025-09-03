Освоение Дальнего Востока и Арктики укрепляет мировые позиции России

Благодаря масштабной экономической и социальной трансформации Дальний Восток, который еще недавно воспринимался как "удаленная окраина", становится новой стратегической опорой России. Здесь строятся заводы, закладываются транспортные магистрали, меняется жизнь местного населения, а жители других территорий мечтают сюда переехать.

© Российская Газета

Для достижения таких результатов за последние годы создан мощный нормативно-правовой каркас. Приняты 87 федеральных законов, 511 постановлений правительства, 10 указов президента, которые задали основу для внедрения уникальных инструментов развития. Речь идет о территориях опережающего развития (ТОР), Свободном порте Владивосток, преференциальном режиме для Курильских островов, особом административном районе на острове Русском. Это все не просто экономические зоны на карте, а целые экосистемы для привлечения инвесторов.

Льготы и инвестиции: от закона к делу

В ТОР инвесторы в первые пять лет освобождаются от налога на прибыль и имущество, получают льготы по земельному налогу, понижающий коэффициент по НДПИ, а также сниженную ставку страховых взносов - с 30 до 7,6 процента. Свободный порт Владивосток предоставляет резидентам нулевую федеральную ставку налога на прибыль, пониженные налоги на имущество и землю, таможенные льготы.

Эти условия привели к беспрецедентному росту деловой активности. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечает: "Дальний Восток должен быть таким местом, где интересно, комфортно, выгодно жить и работать. Мы создаем здесь конкурентные условия не только в рамках России, но и на уровне ведущих мировых площадок".

Результаты впечатляют: только в ТОР и Свободном порту реализуется почти 2,9 тысячи проектов с господдержкой, общий объем заявленных инвестиций - 10,6 триллиона рублей, из которых уже вложено 5,1 триллиона. Создано 165,4 тысячи рабочих мест, введено 944 предприятия.

Люди - главная ценность

Вице-премьер Юрий Трутнев подчеркивает: "Главной силой развития любой территории является человек. Если люди приезжают, остаются, создают семьи, значит, мы идем в правильном направлении". Именно на этом строится политика господдержки.

Дальневосточная ипотека под 2 процента помогла более чем 145 тысячам семей приобрести или построить жилье. Программа "Миллион за третьего ребенка" уже улучшила жилищные условия для 3,8 тысячи многодетных семей и стимулирует демографический рост. "Дальневосточный гектар" привлек 148,5 тысячи человек, а в Арктике землю бесплатно получили уже 11 тысяч граждан.

Социально-экономическое развитие Дальнего Востока неразрывно связано с повышением транспортной доступности

Как отмечают в минвостокразвития, на Дальнем Востоке также фиксируется достаточно высокий коэффициент рождаемости - на 11 процентов выше, чем в среднем по РФ: 9,3 родившихся на одну тысячу населения. Среднероссийский показатель - 8,4. Также на протяжении 8 лет по всему округу наблюдается миграционный приток молодых людей в возрастной категории 20-24 года. Четыре региона Дальнего Востока показали рост численности населения: Якутия, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

"Президент поддержал подход, при котором для регионов, показывающих рост населения, нужно разработать особый механизм бюджетной поддержки, который бы поощрял и поддерживал рост и обеспечивал создание необходимой новой инфраструктуры для растущего населения. В 2024 году в 9 из 11 регионов Дальнего Востока наблюдался миграционный приток. Совокупно за год на Дальний Восток приехало на 24 тыс. человек больше, чем уехало. Лидирующими регионами по миграционному приросту являются Амурская область, Приморский и Забайкальский края", - отмечает глава минвостокразвития.

Города и инфраструктура

Комплексное развитие городов стало новым стандартом. 22 мастер-плана охватывают 25 городов и агломераций, включая крупные центры и малые столицы БАМа. Вложения - более 4,4 триллиона рублей, выгоды - более чем для 4 миллионов жителей.

Масштабный проект город-спутник под Владивостоком рассчитан на 200 тысяч человек. Его площадь - 2 200 гектаров, градостроительный потенциал - 7,1 миллиона квадратных метров жилья.

"Мастер-планы отражают желания, надежды и мечты людей о создании красивых и удобных современных городов. И эти потребности населения должны быть реализованы. Важно не только построить объекты и обеспечить их необходимой инфраструктурой, но обращать внимание на оптимизацию расходов, уменьшать издержки, делать общее хозяйство Дальнего Востока экономнее и эффективнее", - сказал на одном из совещаний Юрий Трутнев.

Параллельно в регионе строится доступное арендное жилье: план - не менее 10 тысяч квартир для студентов, молодых специалистов и социально значимых категорий граждан. На эти цели правительство России выделило 87 миллиардов рублей. Уже заселены 497 квартир в новостройках Владивостока, Анадыря, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Читы, Комсомольска-на-Амуре, селе Троицкое (Сахалинская область). Новое жилье получили по льготным ставкам учителя, врачи, участники СВО, работники ОПК, востребованные молодые специалисты и студенты.

Транспортная доступность растет благодаря единой дальневосточной авиакомпании, которая за три года открыла 36 маршрутов, перевезла 1,3 миллиона пассажиров и заказала почти 40 отечественных самолетов.

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока неразрывно связано с повышением транспортной доступности. Именно для этого по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и была создана единая дальневосточная авиакомпания "Аврора". От расширения маршрутной сети, увеличения авиарейсов напрямую зависит повышение качества жизни дальневосточников", - сказал Трутнев.

Главной силой развития любой территории является человек. Если люди приезжают, остаются, создают семьи, значит, мы идем в правильном направлении

Как отмечает пресс-служба аппарата вице-премьера, из года в год популярность социально значимых маршрутов неуклонно растет и в период высокого сезонного спроса перелеты выполняются с увеличенной частотой при высоком проценте занятости кресел. Например, если дальневосточная авиакомпания за неполный 2021 год перевезла немногим более 62 тысяч пассажиров при загрузке кресел 49 процентов, то в 2024 году этот показатель достиг более 421 тысячи пассажиров при загрузке 83 процентов.

От заводов до креативных кластеров

Экономика регионов перестает быть моноотраслевой. Если еще десять лет назад основу здесь составляли добыча полезных ископаемых и первичная переработка, то сегодня на карте появляются новые судостроительные верфи, деревообрабатывающие предприятия, современные логистические комплексы и индустриальные парки. В портовых зонах строятся рыболовецкие и краболовные суда нового поколения - технологичные, энергоэффективные и адаптированные к суровым условиям северных морей.

В рамках двух кампаний инвестиционных квот запланировано строительство 137 судов и 36 рыбозаводов. Уже спущены на воду первые десятки кораблей, а введенные в строй перерабатывающие мощности позволяют не только замещать импорт, но и выходить на внешние рынки с готовой продукцией.

Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока переживает технологическое обновление. Реализуются 17 приоритетных инвестпроектов на сумму более 48 миллиардов рублей, в том числе по производству шпона, паркета, фанеры, биотоплива и инновационных древесно-полимерных композитов. Этот сектор, традиционно воспринимаемый как "сырьевой", становится драйвером экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Но не только промышленность и инфраструктура определяют новое лицо региона. Все более заметную роль начинают играть креативные индустрии - от кино и дизайна до ИT и моды. Яркий пример - креативный кластер "Квартал Труда" в Якутске. На площади 14,6 тысячи квадратных метров здесь разместились почти 200 резидентов: художники, ИT-разработчики, ремесленники, архитекторы, образовательные стартапы. Общая выручка проектов уже превысила миллиард рублей, создано 775 рабочих мест.

Это лишь первый элемент большой сети. К 2030 году в Дальневосточном и Арктическом макрорегионах планируется создать не менее 100 тысяч квадратных метров креативных пространств, включая арт-резиденции, музеи, театры и образовательные центры. В 2025 году такие кластеры откроются в Петропавловске-Камчатском, а в 2026-м - в Улан-Удэ, Благовещенске и Владивостоке.

Особое внимание уделяется образованию, ведь без подготовки кадров любая отрасль обречена на застой. По дальневосточному треку федеральной программы "Приоритет-2030" 14 ведущих вузов региона уже получили 6 миллиардов рублей на развитие исследовательских проектов, модернизацию лабораторий, обновление кампусов. Одновременно идет работа по культурной интеграции: филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского института уже начали работу в крупных городах ДФО, что открывает молодежи доступ к ведущим образовательным стандартам без необходимости переезда в Москву или Петербург.

Масштабы

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

Дальний Восток и Арктика - это более половины территории Российской Федерации, на которой находится большая часть наших ценных ресурсов: почти все алмазы и платиноиды, 85 процентов рыбы, три четверти газа и меди и более половины золота. За 10 лет Дальневосточный федеральный округ опередил среднероссийские показатели по темпам роста инвестиций - в 2,6 раза (+99 процентов против +38 в РФ); по темпам роста промышленного производства (+30 процентов против +29 в РФ); по добыче полезных ископаемых - более чем в 3 раза (+32 процента против +10 в РФ); по вводу жилья в 1,6 раза (+46 процентов против +28 в РФ) и по объему строительных работ - более чем в 3 раза (+107 процентов против +32 в РФ).