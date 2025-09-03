В РФ растет число соглашений по алиментам

В 2025 году в России на 20% выросло число алиментных соглашений, заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Об этом сообщает газета "Известия". В ФНП рассказали, что за первые шесть месяцев 2025 года нотариусы удостоверили 17,5 тысяч алиментных соглашений.

© Газета.Ru

"Динамика свидетельствует о тенденции к мирному урегулированию алиментных обязательств без судебных разбирательств", — говорится в публикации.

31 августа уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что принудительное трудоустройство для мужчин, уклоняющихся от уплаты алиментов, стоит ввести в России.

Недавно адвокат Татьяна Кузьминова сообщила, что в России приставы имеют право запрещать алиментщикам использовать личное транспортное средство. К ним относятся автомобили, мотоциклы, мопеды и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, самосвалы карьерные, снегоходы, мотовездеходы.

До этого стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России прорабатывает механизм запрета на регистрацию автомобилей для неплательщиков алиментов.