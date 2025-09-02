Федерация альпинизма России объявила о завершении поисков Наговициной

Поиски альпинистки Натальи Наговициной, которая получила травму ноги при спуске с Пика Победы, прекращены.

© Соцсети

Об этом заявили в Федерации альпинизма России после того, как во вторник телеведущая Виктория Боня опубликовала в соцсетях видео с дрона места, где находилась спортсменка, и сообщила о ее смерти.

"Да, мы получили это видео. Мне кажется, невозможно опознать тело. Хотя Боня выступила уже, попрощалась. Считаю, что это неправильно. Но поиски прекращены", - приводит РИА Новости слова вице-президента федерации Александра Пятницина.

Наговицина 12 августа спускалась с самой высокой точки Тянь-Шаня - Пика Победы и сломала ногу. Это произошло на высоте более 7 тысяч метров. Все попытки ее спасения завершились неудачно. В результате один из участников операции погиб.

Альпинистка находилась одна в палатке, а спасательной операции помешали крайне сложные погодные условия.

Официально власти Киргизии пока не признали Наговицину погибшей.