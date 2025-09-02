Директор McDonald’s заявил, что вокруг США «померкла аура»

Генеральный директор McDonald’s Крис Кемпчински заявил, что вокруг США «померкла аура». Об этом сообщает CNBC.

По словам Кемпчински, сегодня мировые потребители пытаются избегать брендов из США, поскольку теперь страну воспринимают менее позитивно. Он также добавил, что его компания специально следит за репутацией США в мире, поскольку с ней плотно ассоциируется бренд McDonald's.

«Аура вокруг Америки немного померкла», — заявил он.

При этом Кемпчински подчеркнул, что к самой компании отношение в мире пока не изменилось. По его мнению, это связано с большим опытом работы McDonald’s в других странах.

