Россиянка потеряла на пляже в Сочи «Ролексы» за 2 миллиона, поиски обернулись дракой

В Сочи туристка потеряла на пляже «Ролексы» за 2 млн рублей. Часы найти так и не смогли, а поиски закончились дракой. Об этом пишет «База».

По информации телеграм-канала, нейропсихолог Екатерина отдыхала на российском курорте в начале августа. Там она познакомилась с молодым человеком.

По словам девушки, выпитые ею два бокала вина натолкнули ее на мысль о приятном заплыве с новым знакомым.

Екатерина спрятала под стопкой одежды часы «Ролекс» за 2 миллиона. Через 10 минут она вернулась на берег, однако часов на месте не обнаружила.

Рядом находились несколько парней, среди которых были, по мнению Екатерины, охранники пляжа. Россиянке показалось подозрительным, что они расхаживали вокруг ее вещей, поэтому первым делом она пошла к ним на разговор, который сразу не задался.

Парни на повышенным тонах начали обвинять туристку, что она якобы занималась «непотребствами в воде» с новыми знакомыми. Девушка, в свою очередь, назвала их ворами.

Парни с пляжа за эти слова быстро разбили лицо ее другу. На место приехали полицейские, у которых Екатерина слишком эмоционально попросила помощи.

Правоохранители такого напора не оценили и посоветовали не истерить, иначе «закроют» уже ее.

Результатов не дал и просмотр записей с камер наблюдения: момента, когда кто-либо копался в вещах девушки, на видео не оказалось.

Екатерина в беседе с изданием заявила, что кадры могли подрезать. Она написала заявление в полицию, ведется следствие.