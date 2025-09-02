СМИ рассказали, как сложилась судьба актрисы Анжелики Вольской

«Комсомольская правда» рассказала о том, как сложилась судьба актрисы Анжелики Вольской.

© Кадр из сериала «Две судьбы»

Как сообщает издание, Вольская родилась прямо в поезде, когда ее родители ехали в Ростов-на-Дону. Детство будущей актрисы прошло в городе Солнечнодольске в Ставропольском крае. Изначально она хотела стать научным сотрудником, но позже поступила в ГИТИС из-за близкой подруги.

Дебют Вольской в кино случился когда ей было 32 года. Актриса сыграла отрицательного персонажа в сериале «Две судьбы». После этого ее стали звать в другие сериалы, а в 2008 году она исполнила роль в новогодней комедии «Заходи — не бойся, выходи – не плачь». При этом, Вольскую часто зовут на роли отрицательных героинь.

Со своим первым мужем актриса познакомилась в театральном институте, но пара разошлась уже спустя два года. Второго мужа Вольская также встретила в студенческие годы — они поженились в 1990 году, а через год у них родился сын. Впрочем, в 2001 году Вольская вновь подала на развод — второй муж хотел, чтобы актриса меньше времени уделяла карьере.

Через два года Вольская познакомилась с актером Дмитрием Ячевским. На тот момент он был женат, но между ним и Вольской завязался роман — в итоге мужчина ушел из семьи, а в 2006 актриса вышла замуж в третий раз.

На сегодняшний день актриса продолжает сниматься, играет роль в антрепризе «Незамужняя женщина», а также выступает с творческими вечерами.