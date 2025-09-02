В Киргизии выступили с заявлением по поводу спасения Наговициной

Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов заявил, что Наталью Наговицину признали погибшей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кубатова в соцсетях.

По словам Кубатова, палатку российской альпинистки осмотрели с беспилотника — в результате, никаких признаков жизни Наговициной обнаружено не было. Он также добавил, что Кыргыская сторона сделала для спасения российской альпинистки все возможное, но тяжелые погодные и географические условия помешали спасти женщину. Кроме того, Кубатов также напомнил, что в истории скалолазания еще не было успешной спасательной операции с пика Победы.

«С базового лагеря "Южный Иныльчек" (пик Победы) мы сегодня сделали детальный (дважды) визуальный осмотр с использованием высотного дрона! И, к сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговицыной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт», — добавил он.

12 августа Наталья Наговицина сломала ногу во время восхождения на пик Победы. В итоге женщина застряла на высоте около 7 200 метров. Эвакуировать женщину не удалось — спасатели несколько раз организовывали спасательные операции, но каждый раз отменяли их из-за непогоды.

