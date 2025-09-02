Депутат: мошенники стали использовать в своих схемах звонки в FaceTime

Мошенники начали использовать звонки через FaceTime для обмана россиян, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Как отметил депутат, такой способ обмана распространился на фоне замедления звонков через WhatsApp* и Telegram.

«Схема обычно начинается с тревожного повода: «на вашем счёте обнаружена подозрительная операция», «ваш аккаунт пытаются взломать»... Чтобы закрепить эффект, мошенник предлагает перейти именно на FaceTime — «так безопаснее», — цитирует его РИА Новости.

Далее злоумышленник убеждает абонента включить демонстрацию экрана. В этот момент мошенник получает доступ к коду подтверждения операций, push-уведомлениям банка или даже подсказкам с логинами и паролями.

Ранее генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров рассказал, что технологии подделки голоса совершенствуются и становятся частью мошеннических схем.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.