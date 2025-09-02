Переводчик поспорила с Вассерманом, что китайский язык не сложнее английского

Если кому-то китайский язык кажется легким, то не стоит считать, что это легко для всех, заявила НСН Мария Суворова. В китайском языке больше 80 тысяч словарных комбинаций, а еще все зависит от интонаций, если кому-то это кажется простым, то точно не простым россиянам, рассказала руководитель агентства по переводу с китайского языка Мария Суворова в разговоре с НСН. В российских школах могут ввести обязательные уроки китайского языка. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот язык не будет сложнее английского, поделился он с NEWS.ru. Суворова раскритиковала такую позицию.

«Для Анатолия Вассермана это может быть субъективной правдой. Главная сложность китайского языка во всем. Это язык совсем другой структуры: он тоновый, то есть разная интонация несет различный смысл. В нем всего лишь 400 слогов, но из них получается более 80 тысяч комбинаций. Помимо этого, необходимо потратить много времени, чтобы освоить письменность, там совсем другой структуры грамматика. К тому же, это, так называемый, язык изолирующего типа, поскольку части слова не меняются ни по родам, ни по числам, а глаголы не зависят от времен, то есть каждая словарная единица существует изолированно. Для того, чтобы как-то это осознать, не японцу и не корейцу требуется потратить много времени и сил», — удивилась она.

Суворова отметила, что внедрение китайского в школах не встретит сопротивления, так как у языка уже бешеная популярность среди детей.

«Китайский язык уже марширует по стране: в мое время все крутили пальцем у виска, когда я его начинала учить, меня дразнили: а почему не древнеегипетский или монгольский? Сейчас уже, когда я несколько лет руководила педагогическим колледжем, мы не успевали выпускать группы преподавателей для дошкольных учреждений, школ и детских садов. На эти направления стоит очередь», — заключила она.

