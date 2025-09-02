Эксперт: использование ИИ в качестве психолога вредит общению с людьми

Постоянное обращение к ИИ-системам для психологической поддержки вредит развитию у пользователей коммуникативных навыков и повышает риски нарушения их способности справляться с негативными чувствами при общении с реальными людьми, так как их действия не всегда отвечают нашим ожиданиям, считает старший преподаватель кафедры "Социология и политология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Юлия Неверова.

Все больше людей используют системы на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы поделиться переживаниями и разобраться в себе, уточнили в ПНИПУ. Особую популярность чат-боты в этом контексте приобрели у молодежи. Преимущества ИИ-собеседников заключаются в мгновенной доступности и скорости реакции, а также отсутствии у пользователя необходимости подстраиваться под партнера по диалогу и учитывать его мотивы и настроение.

"Постоянное взаимодействие с ИИ лишает человека возможности развивать ключевые коммуникативные навыки, такие как способность ясно доносить свою точку зрения, вербализовать сложные эмоции и, что особенно важно, справляться с фрустрацией (чувство разочарования и гнева), возникающей, когда реальный собеседник не может оказать ожидаемой поддержки", - отметила эксперт, чьи слова приводит пресс-служба ПНИПУ.

Такой "цифровой помощник" изначально настроен на доброжелательность и поддержку, что позволяет не прикладывать усилий для выстраивания сложных социальных взаимодействий, считает Неверова. В долгосрочной перспективе подобное общение наносит вред, создавая дефицит подлинной коммуникации, которая необходима для личностного роста. При этом использование ИИ в качестве психолога для экономии денег на визитах к реальному специалисту сопряжено с серьезными рисками, отметила доцент кафедры "Социология и политология" ПНИПУ Ольга Юрьева.