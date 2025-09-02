Сын Наговициной сделал неожиданное заявление о смерти матери

Михаил Наговицин, сын застрявшей на пике Победы в Киргизии альпинистки Натальи Наговициной, прокомментировал известие о смерти матери, рассказала в Telegram-канале телеведущая Виктория Боня.

Ранее сообщалось, что блогер 2 сентября организовала запуск дрона на пик Победы. В своем видеообращении она подтвердила, что признаков жизни в палатке не обнаружено, Наговицина мертва.

«Мама говорила так: для альпиниста остаться в горах — это честь. И я буду думать так же», — процитировала Боня слова молодого человека.

Дрон заснял палатку альпинистки Наговициной

Напомним, что муж Наговициной Сергей в 2021 году погиб в горах. Через несколько месяцев после ЧП Наталья поднялась к месту его гибели и установила памятную табличку.