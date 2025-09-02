Виктория Боня заявила, что альпинистка Наговицина умерла

Телеведущая Виктория Боня заявила, что российская альпинистка Наталья Наговицина, которая ранее застряла на пике Победы в Киргизии, умерла. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ранее Боня заявила, что она смогла получить от властей Киргизии разрешение для запуска к Наговициной спасательного дрона с вертолета. Позже телеведущая добавила, что запуск прошел успешно, но сама альпинистка умерла.

«Нам удалось запустить дрон, сегодня 2-го сентября на Пик Победы. Наталья Наговицына упокоилась с миром», — заявила она.

Напомним, что 12 августа Наговицина сломала ногу во время восхождения на пик Победы. Из-за этого она застряла на высоте около 7 200 метров. Эвакуировать женщину не удалось — спасатели несколько раз организовывали спасательные операции, но каждый раз отменяли их из-за непогоды.

Ранее Боня опубликовала полное видео, снятое с дрона у палатки Наговициной.