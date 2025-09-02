Названа стоимость тура в Китай для россиян после введения безвиза

Тур в Китай на двоих человек на неделю обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Эксперт отметил, что Китай традиционно остается одним из самых востребованных направлений у россиян: только за первые шесть месяцев страну посетили свыше миллиона туристов из РФ. По его оценке, отмена виз приведет к росту спроса на 30–40 процентов.

Особой популярностью пользуются туры на Хайнань, где недельный пакет на двоих с перелетом обходится в 250–300 тысяч рублей. При этом цены сильно различаются и зависят от уровня гостиницы и объема экскурсионной программы.

— Программу советую составить заранее и оплатить еще до перелета. Потому что, во-первых, Китай — популярное направление не только у российских туристов, так что при покупке день в день билетов на экскурсии может просто не хватить. Во-вторых, карты российских банков в Китае не работают, поэтому проще все максимально оплатить заранее из России, — заявил Горин в беседе с «Москвой 24».

С 15 сентября власти Китая введут безвизовый режим для российских граждан с обычным загранпаспортом. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

— В целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан КНР и других стран китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта, — цитирует политика ТАСС.

Китай официально ввёл безвизовый режим для граждан России. Это решение позволит россиянам посещать страну без оформления визы, что значительно упростит поездки как туристического, так и делового характера, отметил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Китай во многом существенно ослабил визовые требования для множества государств, включая Казахстан. Россия наконец-то вошла в список, с которым они начинают применять правила безвизового режима. На текущий момент уже растёт ажиотажный спрос. Интерес и всплеск у россиян наблюдается», - сказал Мурадян «МК».

Он добавил, что пока сложно давать точную оценку всплеску интереса к поездкам в Китай. К концу завтрашнего дня будет понятно, насколько вырастит динамика.

«Безусловно, поездки с деловыми целями являются основным драйвером роста тур потока на материковый Китай. Сам же пляжный Китай и без того являлся для россиян безвизовым», - добавил он.

После информации о введении в Китае безвиза для россиян количество поисковых запросов о стране выросло в два раза. Об этом "Российской газете" рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

"Реальные брони мы сможем увидеть только завтра, но количество поисковых запросов по Китаю в моменте увеличилось в два раза. А в целом спрос на это направление, по нашему прогнозу, может вырасти на 30% и более", - рассказал он.

Ранее безвизовый режим действовал только на курортном острове Хайнань, а также в рамках транзита в третьи страны - но здесь были ограничения по регионам посещения, плюс необходимо было заполнить форму транзитного пассажира, отметил эксперт.

"Теперь же можно будет легко отправиться в отдельное путешествие по материковому Китаю либо совместить такую поездку с пляжным отдыхом на Хайнане. Кроме того, расширятся возможности для транзитных путешественников, направляющихся через Китай в другие страны Азии", - рассказал Брагин.

Китай может расширить эксперимент по безвизовому режиму для россиян как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан. Такую уверенность 2 сентября выразила в беседе с журналистами первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По мнению депутата, одной из самых эффективных форм дипломатии является именно туристическая.

«Ведь именно в рамках туристических поездок люди узнают много интересного и познавательного, знакомятся с людьми принимающей страны, ее культурой и традициями, позволяющими воочию нарисовать «портрет» местных жителей и в целом составить впечатление о стране», — пояснила Школкина.

Диалог Москвы и Пекина в последнее время строится на взаимных отношениях, в том числе в сфере туризма, отметила она. Поэтому, по словам парламентария, введение Китаем безвизового режима для россиян, пусть пока только на 30 дней, стало логичным.

«Полагаю, что эксперимент пройдет успешно и он будет расширен как с точки зрения сроков пребывания, так и в отношении категорий граждан, так как интерес туристов путешествовать по нашим странам увеличивается с каждым годом», — спрогнозировала Школкина.

Сегодня стало известно, что китайские власти решили в пробном порядке ввести безвизовый режим в отношении граждан РФ.

По данным СМИ Китая, граждане России, имеющие обычные паспорта, смогут посетить страну в период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года.

Если не возникнет сложностей, тогда в следующем году между странами будет установлен безвизовый режим на постоянной основе, пишет сайт «Жэньминь Жибао он-лайн».

Решение китайских властей открывает новую эру в туристическом обмене между странами. Годовой эксперимент с безвизовым въездом позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней с единственным документом - действующим загранпаспортом. Это упрощение снимает ключевые барьеры для спонтанных поездок и семейного отдыха, что неизбежно повлечёт рост турпотока.

Туриндустрия уже готовится к повышенному спросу, разрабатывая новые маршруты и укрепляя партнёрства с китайскими коллегами. Наряду с классическими познавательными турами в Пекин и Шанхай, ожидается бум гастрономических, экологических и бизнес-направлений. При этом операторы не прогнозируют снижения цен, отмечая сохраняющуюся высокую стоимость перелётов.

Ключевым вызовом станет транспортная доступность: существующая полётная программа может не справиться с ажиотажным спросом. Парламентарии надеются на расширение соглашений о воздушном сообщении, отмечая взаимную заинтересованность сторон. Китайские курорты способны составить конкуренцию традиционным турецким направлениям, а российские регионы - предложить китайским гостям уникальные программы познавательного туризма.