«Атоммаш» отправит в Турцию четвертый реактор для АЭС «Аккую»

На заводе «Атоммаш» в Волгодонске завершается производство четвертого корпуса реактора для турецкой АЭС «Аккую» — ожидается, что он будет готов уже в этом месяце. Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

© Илья Питалев/РИА Новости

Как рассказал директор «Атоммаша» Максим Жидков, за последние 2,5 года завод отгрузил 7 реакторов и 27 парогенераторов для станций в России и за рубежом, включая проекты в Индии, Китае и Турции. До конца 2025 года планируется отгрузка еще четырех парогенераторов.

Кроме того, завод недавно сегодня осмотрел глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Во время рабочей поездки в Волгодонск он посетил «Атоммаш» и пообщался с его сотрудниками. По словам Слюсаря, с начала года завод на 50% нарастил объемы производства, а также заметно увеличил инвестиции и налоговые платежи. Глава региона подчеркнул, что предприятие также планирует новые капиталовложения и дальнейшее развитие производства.

«Есть заказы, есть перспектива, устойчивая работа крупного производства атомного машиностроения. С начала этого года “Атоммаш” на 50% нарастил объемы, заметно увеличены инвестиции и налоговые платежи. Но главное, “Атоммаш” ещё планирует капвложения и развитие производства», — заявил он.

Слюсарь также поинтересовался ситуацией на заводе с кадрами. Как рассказал руководитель отраслевого центра компетенций Андрей Гоок, система обучения в «Атоммаше» является одной из самых передовых в отрасли.

«Лучшие специалисты делятся знаниями и опытом с коллегами по профессии. Центр компетенций позволяет повысить квалификацию персонала в соответствии с отраслевыми и международными требованиями, а также станет новым шагом в развитии наставничества в отрасли», — рассказал Гоок.

«Атоммаш» — единственный в России производитель комплектного оборудования «ядерного острова» АЭС, включая корпуса реакторов и парогенераторы. В 2012 году волгодонской завод вошел в состав госкорпорации «Росатом».

Помимо завода, глава региона ознакомился и с работой Ростовской АЭС, где эксплуатируется четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 4140 МВт. Станция, признанная одной из самых надежных в мире, обеспечивает суточную выработку порядка 100 млн кВт.ч.

Атомная генерация играет ключевую роль в энергобалансе юга России. Доля Ростовской АЭС составляет около 70% в структуре производства электроэнергии Ростовской области и почти 30% в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга. Электроэнергия со станции поступает в Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, Краснодарский и Ставропольский края.