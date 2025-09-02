16 школьников потеряли сознание во время линеек в Подмосковье

В Подмосковье во время школьных линеек в обморок упали 16 детей. Некоторые из них потеряли сознание во время затянувшихся выступлений приглашенных гостей, другие — после мероприятия, в школьных помещениях, где были закрыты окна. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил Mash.

© Вечерняя Москва

Пострадавших школьников приводили в чувство учителя и родители.

— Двоим самым младшим из Пушкино и Дубны по семь и девять лет. Самой старшей девочке 16 лет, она из Люберец. Остальные — от 11 до 15 лет, почти у всех обморочное состояние. От госпитализации родители отказывались, приведя детей в чувство, — передает Telegram-канал.

1 сентября в подмосковном Долгопрудном четырем ученикам МБОУ СОШ № 7 стало плохо после линейки. Школьный врач сразу оказал детям помощь, их состояние быстро стабилизировалось, и школьников передали родителям. Они предположили, что состояние учеников ухудшилось из-за запаха краски в спортзале, где проводилась линейка.

В тот же день в СМИ появилась информация о смерти 12-летней школьницы во время линейки в поселке Октябрьский Ульяновской области. Ей даливыпить воды и отвели в медпункт, после чего госпитализировали, но врачам не удалось сохранить девочке жизнь. Предварительной причиной ее кончины назвали врожденный порок сердца. По данным правоохранительных органов, ученица скончалась из-за остановки кардиостимулятора по неизвестной причине.