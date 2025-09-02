В конце августа этого года президент Франции Эммануэль Макрон назвал российского коллегу Владимира Путина «хищником у ворот Европы» и «людоедом». 16-летняя журналистка Фаина Савенкова из Луганской Народной Республики решила ответить французскому главе на его высказывание, написав гневное письмо.

Об этом во вторник, 2 сентября, сообщили «КП-Луганск».

— Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть <...>? Нет, это все происходит в самой «демократической» стране, по словам французских политиков и вашим. Напомню, из поставляемого вами оружия, самая «демократичная» украинская армия обстреливает мирных жителей. Гибнут дети. Разве это не людоедство?, — передает фрагмент письма издание.

Девушка неоднократно отправляла письма мировым лидерам и в ООН. Так, в августе этого года она направила письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании. В нем Фаина возложила ответственность за гибель детей Донбасса на украинского президента Владимира Зеленского и попросила первую леди США оказать влияние на супруга, чтобы остановить конфликт.