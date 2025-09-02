Сейсмолог: афтершоки на Камчатке могут продолжаться год

В июле на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Афтершоки, то есть повторные толчки, могут продолжаться еще год, сказал RT заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Рубен Татевосян.

"Афтершоки могут быть достаточно долго. Это вопрос не одного месяца. Так что пока мы за эти оценки не выходим", - пояснил он.

По словам Татевосяна, место, где произошел афтершок, соответствует положению главного толчка. Он также назвал магнитуду 8,8 выдающимся событием.