Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру после жалоб на откровенные танцы и «разврат» на концерте Егора Крида в Лужниках, вход на который был с возрастным ограничением 12+.

Об этом Мизулина написала в своем официальном Telegram-канале.

— Тысячи писем в последние дни в связи с «голой вечеринкой» на сцене Лужников на концерте скамера Егора Крида. Многие из писем — от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия. Направим обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних, — написала глава Лиги безопасного Интернета.

По ее мнению, откровенным танцам на многотысячную аудиторию стадиона Лужники не время в период проведения Россией специальной военной операции на Украине. Родители подростков были шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене, добавила Мизулина.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «хамской выходкой» откровенные танцы на концерте Крида. Парламентарий также обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия музыканта.