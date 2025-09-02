Изучение китайского языка в школах может стать обязательным

Укрепление экономических отношений Москвы и Пекина будет способствовать популярности китайского языка, а его изучение может стать обязательным в российских школах. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Парламентарий отметил, что по грамматике английский и китайский языки «примерно одинаково сложны для русского человека».

«На мой взгляд, весьма вероятно, что изучение китайского языка станет обязательным в школах (…) Англоязычные страны сами сделали очень много для того, чтобы их язык ушел на задний план. Они настолько давят на других, что, в конце концов, отдавили всех в сторону от себя. Китайский же становится все более перспективным», — пояснил Вассерман.

Он также подчеркнул, что школьникам стоило бы преподавать и эсперанто — язык, «специально разработанный для удобства международного общения», и очень легкий для изучения.

«В настоящее время им владеют в мире порядка 20 миллионов человек. Владеют настолько, что могут свободно на нем общаться. Заверяю, что полный курс изучения эсперанто — это порядка полугода, и еще желательно полгода разговорной практики с погружением. Для этого созданы международные лагеря эсперантистов», — отметил депутат.

Ранее стало известно, что Россия и Китай во время визита российского лидера Владимира Путина в Пекин подписали более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, в том числе меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и соглашение о стратегическом сотрудничестве между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.