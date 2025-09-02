Парк «Русская Арктика» провел лекции для детей из ДНР и Херсонской области

Национальный парк «Русская Арктика» принял участие в просветительском проекте «Заповедное путешествие», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Директор парка Александр Кирилов рассказал детям из ДНР и Херсонской области о задачах «Русской Арктики» - сохранении природного, культурного и исторического наследия региона.

На лекции «Занимательная Арктика» использовались медиа-материалы парка, демонстрировались документальные фильмы о белых медведях, были рассказаны истории о полярном поселке и работе ученых на круглогодичной полевой базе «Омега». Дети также познакомились с краснокнижный флорой и фауной парка, поучаствовали в викторинах и изучили содержание «Чемодана полярника».

В рамках практического блока дети отвечали на вопросы «Полярного квиза», собирали пазлы и придумывали арктические эмодзи. В завершении лекции детям подарили книги об Арктике, буклеты о национальном парке, календари, стикеры и ручки.

"Замечательно, что наш парк принял участие в проекте «Заповедное путешествие». Юным россиянам, жителям новых территорий, важно рассказывать о величии и красоте страны, о ее уникальной природе и том, как ведется природоохранная работа", – отметил Александр Кирилов.

Проект «Заповедное путешествие» был организован Минприроды России при участии Росзаповедцентра. Цель проекта - проведение эколого-просветительских мероприятий для детей и подростков, живущих в новых российских регионах.