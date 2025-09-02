Пятерых россиян вернут из Украины

Пятерых граждан России, находившихся на территории Украины, вернут на родину уже в четверг.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале.

"Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину", — написала Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что в Гомельской области состоится встреча с участием представителей Международного Комитета Красного Креста и белорусской стороны.

Накануне Москалькова отмечала, что на территории Украины продолжают оставаться ещё 23 жителя Курской области. Пока точная дата их возвращения неизвестна.

Она подчеркнула, что работа по освобождению российских граждан продолжается в строгом соответствии с международным правом и положениями Женевской конвенции.

