В РПЦ заявили о неумении россиян жить

Россияне не знают, как вести себя в простейших бытовых ситуациях. О неумении жителей страны жить заявил священник Русской православной церкви (РПЦ) Владислав Береговой, его слова приводит «Радио Sputnik» в Telegram.

По словам Берегового, прихожан чаще всего волнует не спасение души, а способ ужиться со знакомыми и близкими родственниками — женой, родителями супруга.

«Люди не умеют жить. Их родители не научили, в школе не научили. Как с человеком общаться, непонятно. У нас сейчас каждый первый — интраверт, и каждый второй у нас с неврастенией», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае священники с мощами проклявшего СССР патриарха Тихона облили площадь Ленина святой водой.