Россиянка выиграла 4,3 миллиона рублей в лотерее благодаря астрологии

Жительница Самары по имени Елена разбогатела на 4,3 миллиона рублей в онлайн-лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Национальной лотереи».

Елена рассказала, что добилась победы с помощью знаний по нумерологии и астрологии. По словам женщины, возможность выиграть в лотерее она увидела в своей натальной карте. Она объяснила, что в ее карте оказалась удачная связка астрологических домов. Как утверждает Елена, ее шансы на успех также повысило и то, как были расположены планеты в день покупки лотерейного билета.

Как вспоминает женщина, увидев счастливую новость, она тут же разбудила мужа, и они решили отпраздновать победу шампанским. Елена уверена, что призовые деньги послал ей сам Бог.

«На выигрыш я квартиру куплю. Я сирота, у меня нет квартиры. Я мечтала ее купить, теперь куплю», — рассказала она.

Женщина планирует и дальше участвовать в лотереях. Теперь она хочет выиграть 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что житель Южной Каролины, США, выиграл в лотерее благодаря хорошему предчувствию. Он купил 162 одинаковых лотерейных билета и разбогател на 811 тысяч долларов.