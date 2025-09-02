Сын Алена Делона потребовал в суде аннулировать завещание отца

Сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон обратился в парижский суд с требованием аннулировать завещание отца, сообщает RTL.

© Соцсети

Он подал иск против своей сестры Анушки, сводного брата Энтони и трех душеприказчиков, которые ответственны за исполнение завещания. Слушание назначено на 9 марта 2026 года.

По словам адвоката Делона-младшего, актер "утратил остаточную рассудительность", когда составлял завещание в ноябре 2022 года. Наследство, которое оценивается в 150 миллионов евро, разделили между детьми Делона: 50% досталось Анушке, сыновья получили по 25% имущества актера.

Ранее юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что имущество российского композитора Родиона Щедрина может отойти государству.

Он скончался в немецкой больнице 29 августа после продолжительной болезни. Композитор был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, однако детей у них не было. Наследниками первой очереди являются дети, спуруг и родители наследодателя, однако Плисецкая скончалась в 2015 году.

Если в течение 6 месяцев наследники других очередей не будут выявлены, имущество композитора будет наделено статусом выморочного. В этом случае оно и будет передано государству.