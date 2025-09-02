Депутат Милонов призвал отправлять в психлечебницы зумеров, режущих себе рты
Молодых людей, которые поддерживают опасный тренд на подрезание себе уголков рта для широкой улыбки, нужно отправлять на принудительное психиатрическое лечение. Об этом заявил «Абзацу» депутат Виталий Милонов.
По его словам, в нормальном состоянии человек с собой такого просто сделать не может.
«Всех, кто пытается форсить этот тренд, всех привлечь к уголовной ответственности, закрыть их блоги навсегда, а подростков, которые это делают, нужно направить на лечение в психиатрическую больницу», - заявил Виталий Милонов.
Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил за введение запрета в РФ на продажу магических товаров на маркетплейсах, так как они наносят вред духовному и психическому здоровью детей.