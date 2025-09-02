Зима будет самой аномальной за последние годы: синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологи подготовили обновленный прогноз на предстоящую зиму, который существенно отличается от привычных представлений о стабильной и снежной поре.

Специалисты предупредили жителей срезу нескольких регионов России о том, что в этом году им не стоит ожидать классической зимней погоды, ибо сезон обещает быть крайне хаотичным, с частыми и резкими перепадами температуры, а также обильными снегопадами, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным портала «Прогноз погоды», аномальные климатические условия будут доминировать в течение всей зимы сразу на нескольких территориях. Так, обычно снег и морозы приходят в центральную Россию и Поволжье во второй половине ноября, создавая ощущение настоящей зимы. Однако в этом году уже в конце октября в некоторых регионах, например, в Татарстане, могут появиться первые снежные покровы.

В ожидании бабьего лета. Каким будет начало осени в Москве и Санкт-Петербурге?

В этот период температура еще может достигать положительных значений, что способствует быстрому таянию снега, выпавшего в эти дни. Только к концу ноября, когда температура стабильно опустится ниже пяти градусов, начнется полноценная зима с устойчивым снежным покровом.

Прогнозы показывают, что предстоящая зима будет кардинально отличаться от привычных сценариев. Метеорологи предупредили россиян о том, что предстоящий зимний сезон будет характеризоваться постоянными колебаниями температуры и значительным разрывом в объеме осадков.

В течение зимы возможны резкие скачки температуры — от сильных морозов до тепла, что создаст ощущение настоящего климатического хаоса. В такие периоды температура может резко опускаться до минусовых значений, а затем быстро подниматься, что усложнит адаптацию и повысит риск различных климатических аномалий.

Что касается осадков, то ожидается, что снегопады будут обильными и продолжительными, накрыв большую часть страны почти на всю зиму. Особенно это касается северных и восточных регионов, где снежный покров может стать значительным и устойчивым.

В центральных областях, таких как Москва и Нижний Новгород, снег будет идти волнами, чередуясь с оттепелями, что создаст сложные условия для дорожного движения и повседневной жизни.

Особое внимание стоит уделить Приморскому краю, где зима обещает быть особенно суровой. Там ожидаются частые снегопады и резкие перепады температуры, что может привести к обильным снежным заносам и сильным ветрам. В этом регионе возможны сильные метели и обледенения, а также риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обильных осадков и непредсказуемых погодных условий.