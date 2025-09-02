Коллекторы терроризируют семью бойца СВО из-за долга в 12 тысяч рублей

В Уфе семья участника СВО оказалась под давлением коллекторов из-за долга в 12 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza со ссылкой на родственников бойца.

Мужчина по имени Ильдар (имя изменено) в июле взял в микрофинансовой организации ЗТЧ» 9 тысяч рублей, после чего вновь отправился в зону боевых действий. Сумма долга выросла, однако вернуть её Ильдар не смог — он редко выходит на связь, так как находится на фронте.

После этого его родителям начали поступать сообщения с угрозами от неизвестного номера. Писавший оскорблял семью матом и угрожал «поднять всех на уши».

Отец бойца обратился в «ЗТЧ», где ему сообщили, что долг в скором времени передадут коллекторам. Сотрудница организации предупредила, что после этого ситуация может только осложниться.

