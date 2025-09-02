Жена Стрелкова ответила на слухи об ухудшении здоровья мужа

Жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская в беседе с NEWS.ru опровергла информацию о том, что состояние здоровья ее мужа ухудшилось. По словам Регинской, у него есть проблемы с сердцем, однако в настоящее время он не принимает лекарственные препараты и не находится на стационарном лечении.

Данные о том, что состояние здоровья Стрелкова ухудшилось, опубликовал ранее Telegram-канал SHOT. Отмечалось, что экс-министр обороны ДНР «пытается держаться», но состояние с каждым днем становится только хуже.

Регинская назвала эту информацию ложью и вбросом. По ее словам, «ничего подобного не было». Супруга экс-министра отметила, что со Стрелковым все в порядке.

«Все с ним нормально, все хорошо. У него есть проблемы с сердцем, но сейчас он не в больнице, лекарства не принимает, состояние удовлетворительное», — подчеркнула Регинская.

В марте этого года несколько Telegram-каналов опубликовали информацию, что Стрелков покончил жизнь самоубийством в колонии. Однако его адвокат Александр Молохов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг эти данные, заявив, что его подзащитный жив.