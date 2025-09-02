Российского депутата приняли за участника СВО и обыскали в аэропорту

Депутата Госдумы Андрея Гурулева приняли за участника специальной военной операции (СВО) и обыскали в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сам российский парламентарий сообщил в Telegram-канале.

Гурулев отметил, что странная ситуация произошла с ним накануне. Депутат сначала прошел рамку металлодетектора на входе в воздушную гавань. Затем его снова остановили для нового досмотра.

«Все пассажиры проходят спокойно, а меня останавливают: "Стоп, а вы отдельно". Спрашиваю: "Почему?" Ответ — "Есть указания". Пригласили старшую смены. Сначала подошла девушка, но объяснить внятно не смогла», — написал Гурулев.

После с ним пообщался молодой человек. Сотрудник назвал парламентарию, который был в военной форме, причину пристального внимания. Он отметил, что возвращающихся со спецоперации бойцов проверяют тщательнее, поскольку они могут пронести боеприпасы на борт.

Подобное подозрение возмутило Гурулева.

«Если человек в форме — надо обязательно шмонать», — пожаловался он.

