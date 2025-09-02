Раскрыто содержание писем родных бойцов ВСУ российским силовикам

Родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно обращаются к российским силовикам через специальный бот в Telegram с просьбой спасти их близких. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил, что в день поступает примерно по два-три письма от родственников бойцов украинской армии. Сами военнослужащие ВСУ обращаются реже — около двух-трех раз в месяц, уточнили в силовых структурах.

«В основном спрашивают за пропавших без вести. У многих ТЦК забрали их мужей и сыновей, они ищут пути, как им действовать при сдаче в плен», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, письма поступают с совершенно разных регионов Украины, в основном это русскоязычные области.

Источник отметил, что за август российским бойцам удалось организовать около четырех-пяти случаев вывода солдат ВСУ в плен. Он рассказал, что в большинстве случаев украинским военным удавалось сбежать тайно, однако были случаи, когда свои же пытались их ликвидировать.

До этого сообщалось, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих ВСУ. В зоне проведения СВО они разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи беспилотников сопровождают солдат, сложивших оружие.