Стало известно о смерти отца шестерых детей спустя несколько месяцев отправки на СВО

В Омской области простились с многодетным участником специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Омск-Информ».

Россиянину было 39 лет. До СВО работал кочегаром. Мужчина заключил контракт с Министерством обороны в апреле 2025 года и отправился на фронт. Спустя несколько месяцев стало известно о его смерти.

Он получил несовместимое с жизнью ранение при исполнении боевого задания. У военнослужащего остались жена и шестеро детей.

