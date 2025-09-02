«Есть актеры неясные — как день или ночь»: 90 лет со дня рождения Гафта

Актер Валентин Гафт
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Артист Валентин Гафт во время подготовки к выходу на сцену, 01 октября 1963 года
© Максимов/РИА Новости
Актеры Андрей Миронов (слева) и Валентин Гафт (справа) в фильме «Мститель», 11 октября 1969 года
© Пищальников/РИА Новости
Актер Валентин Гафт в главной роли в спектакле «Генрих IV » по пьесе итальянского драматурга Луиджи Пиранделло на сцене Московского театра «Современник» в Москве, январь 1979 года
© Валерий Христофоров/ТАСС

Актер Валентин Гафт в фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973)
© Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького
Актер Валентин Гафт в фильме «Бесприданница» (1974)
© Центральное телевидение
Актер Валентин Гафт в фильме «Москва, любовь моя» (1974)
© Мосфильм, «Тохо Эйга»
Актер Валентин Гафт в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975)
© ТО «Экран»
Слева направо (верхний ряд): Георгий Бурков в роли Виталия Фетисова, Валентин Гафт в роли Сидорина; (нижний ряд) Глеб Стриженов в роли Якубова, Лия Ахеджакова в роли Малаевой, Ия Саввина в роли Аникеевой на съемках фильма «Гараж» режиссера Эльдара Рязанова, 22 августа 1980 года
© РИА Новости

Актеры Екатерина Максимова и Валентин Гафт в фильме «Фуэте» (1986)
© Vyacheslav Panov/Global Look Press
Актер Валентин Гафт, 12 марта 2008 года
© Alexandr Knyazev/Global Look Press
Актер Валентин Гафт в фильме «Небеса обетованные» (1991)
© Мосфильм (Киностудия «Слово»)
Актер Валентин Гафт и президент РФ Владимир Путин (слева направо на первом плане) в театре «Современник» в Москве, 14 апреля 2006 года
© РИА Новости
Актер Валентин Гафт в фильме «12» (2007)
© Студия «Тритэ»

Актер Валентин Гафт в роли Зеркала в фильме «Книга мастеров», 22 октября 2009 года
© РИА Новости
Актеры Валентин Гафт в роли Воланда и Анастасия Вертинская в роли Маргариты в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», 02 декабря 2010 года
© РИА Новости
Президент России Дмитрий Медведев (слева) вручает орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени артисту театра «Современник» Валентину Гафту, Москва, 21 февраля 2011 года
© Дмитрий Астахов/РИА Новости
Актер Валентин Гафт в фильме «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010)
© Студия «Тритэ»
Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна «Игра в джин» в постановке Галины Волчек на сцене театра «Современник» в Москве, 27 ноября 2013 года
© Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Валентин Гафт и актер и режиссер Никита Михалков на презентации нового сборника сочинений Валентина Гафта «Ступени» в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве, 08 сентября 2015 года
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Певец Григорий Лепс (слева) на презентации нового сборника сочинений Валентина Гафта (справа) «Ступени» в Театре им. Евгения Вахтангова в Москве, 08 сентября 2015 года
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Актер, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (справа) вручает премию «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» актеру Валентину Гафту на церемонии в Большом театре в Москве, 27 марта 2018 года
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Лауреаты премии «Золотая Маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» актеры Валентин Гафт и Галина Анисимова на церемонии вручения премии в Большом театре в Москве, 27 марта 2018 года
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Актер Валентин Гафт в фильме «Подлец» (2015)
© Мосфильм (киностудия «Курьер»)

Народный артист России Валентин Гафт на вечере, посвященном 50-летию московского театра «Современник» в Москве, 15 апреля 2006 года
© Дмитрий Донской/РИА Новости

2 сентября исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста России, легендарного актера театра и кино Валентина Гафта.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957-м он окончил Школу-студию МХАТ и начал актерскую карьеру в Театре на Малой Бронной, а также работал на сценах Театра имени Моссовета, Ленкома и Театра сатиры. В 1969 году артист вошел в труппу «Современника», где сыграл свои самые известные роли — Петра Адуева в «Обыкновенной истории», Вершинина в «Трех сестрах» и городничего в «Ревизоре».

Помимо театра актер активно снимался в кино. Зрителям он запомнился по фильмам «Гараж», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи». В общей сложности его фильмография насчитывает более сотни работ.

Гафт также был известен как поэт и автор эпиграмм, а среди его книг — «Сад забытых воспоминаний» (1999) и «Красные фонари» (2007).

«Есть актеры понятные, как холодильник, — от них есть польза, но нет тепла. И загадки в таких актерах нет: их включают — они работают. А есть иные — неясные, как день или как ночь. Но ты вдруг понимаешь, что не наблюдаешь за ними, а живешь в том мире, который они создают», — писал Гафт в «Красных фонарях».

Артист был трижды женат. Его первой женой стала манекенщица Елена Изергина. Брак распался через восемь лет. В 1971 году у Гафта родился внебрачный сын Вадим от связи с художницей Еленой Никитиной. Затем актер женился на балерине Инне Елисеевой. В этом союзе родилась девочка Ольга. В 2002 году она покончила жизнь самоубийством в возрасте 29 лет.

Со своей главной любовью — Ольгой Остроумовой — Гафт познакомился на съемках фильма Эльдара Рязанова «Гараж» в 1979 году. Она была младше на 12 лет, у обоих была семья, и романа не случилось. Однако уже в 90-х случайная встреча, на которой оказалось, что оба остались одиноки и изранены прошлым, свела их снова. Остроумова и Гафт поженились в 1996 году — через 17 лет после знакомства. Свадьба состоялась в больнице.

«И все же в больнице это было гораздо лучше, чем выслушивать слова про семейное счастье и вальс Мендельсона», — вспоминал Гафт.

Они стали последней любовью друг для друга и прожили вместе почти 25 лет.

Забота Ольги Остроумовой помогла ему восстановиться после инсульта.

Гафт скончался 12 декабря 2020 года от последствий инсульта. Ему было 85 лет.